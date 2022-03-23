Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 121 дитину, 167 отримали поранення

Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 121 дитину, 167 отримали поранення

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 121 дитину, зросла і кількість поранених - їх 167.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на 28 день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 61, Харківській - 41, Донецькій - 40, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області російські військові продовжують обстрілювати міста та житлові масиви, де знаходяться цивільні. Так, від російської зброї загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення.

17 березня 2022 року російськими окупантами на очах у 14-річного сина безжально вбито батька багатодітної родини. Хлопець отримав кульові поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі Київської області, де проживає сім'я, адже у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.

Увечері 22 березня 2022 року ворожий снаряд влучив в багатоповерхівку у Рубіжному Луганської області. Троє загиблих, двоє з них - діти.

В Офісі генпрокурора додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти. 72 з них зруйновано повністю. Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

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