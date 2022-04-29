Російські окупанти відходять від Маріуполя і рухаються в бік Запорізької області — Пентагон

Російські окупанти відходять від Маріуполя і рухаються в бік Запорізької області — Пентагон

У Міноборони США вважають, що місто не можна вважати окупованим, оскільки його продовжують обстрілювати російські війська.

Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку - до Запорізької області.

Про це повідомив на брифінгу в четвер, 28 квітня, високопоставлений чиновник Міноборони США.

Він не уточнив, про яку кількість російських військових йдеться, проте сказав, що вона є “значною”. Загалом, за інформацією Пентагону, в Україні перебуває 92 російських батальйонні тактичні групи. На Донбасі російські військові просуваються повільно і нерівномірно через невирішені проблеми з логістикою та забезпеченням.

Відступ частини російських військ від району Маріуполя, на думку чиновника Міноборони СЩА, не означає, що місто вже вважають окупованим, оскільки його обстріли тривають.

“Це не означає, що Маріуполь під їхнім [російським] контролем — вони продовжують завдавати як авіаційних, так і ракетних ударів по місту. Вони б цього не робили, якби вважали, що контролюють місто”, - наголосив він.

У Пентагоні також підрахували, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну використала для обстрілів уже близько 1 900 ракет. Найбільше ракетних обстрілів було по Маріуполю і загалом по території проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю. Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії.

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