Російські окупанти відкрили мінометний вогонь по території Глухівської громади - голова Сумської ОВА

У вівторок, 3 травня, Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумської області.

Окупанти зі сторони РФ відкрили вогонь по території Глухівської громади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини. Близько 12 години зі сторони ворога відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади", - зазначив він та пообіцяв згодом надати більш детальні подробиці події.

Про можливі руйнування та постраждалих Живицький не проінформував.

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Варто зазначити, що це не перша провокація Росії щодо прикордонних українських громад. Російські війська зі свої території періодично здійснюють обстріли населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.