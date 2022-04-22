Російські окупанти відкрили вогонь по автобусу, що вивозив жителів із Попасної: серед поранених - немовля

Керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади.

У п'ятницю 70 людей вдалося врятувати з Луганської області, автобус, який вивозив жителів із Попасної, потрапив під ворожий обстріл, постраждав юнак та немовля.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного - почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля. До речі, керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади. Він також доставив у місто гуманітарку", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Крім того, ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра.

Нагадаємо, що росіяни намагаються наступати в районі Рубіжного, також тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна, Луганської області. Водночас окупанти несуть значні втрати.

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