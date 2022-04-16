Російські окупанти відкрили вогонь по центру Лисичанська та зірвали евакуацію з міста

Російські окупанти відкрили вогонь по центру Лисичанська та зірвали евакуацію з міста

Загалом із Луганської області сьогодні вивезли понад 70 людей.

Російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька врятовано 42 особи.

Про це 16 квітня повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

"Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину", - зазначив він.

Водночас очільник області додав, що 16 квітня з регіону вдалося вивезти 42 людей із Сєвєродонецька, 11 - з Рубіжного, 14 - з Кремінної та шістьох - з Попасної, де 15 квітня також через ворожі обстріли евакуювати вдалося лише три людини.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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