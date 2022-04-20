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Російські окупанти відкрили вогонь з артилерії на Південнобузькому напрямку

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Російські окупанти відкрили вогонь з артилерії на Південнобузькому напрямку

Associated Press

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Бив ворог з артилерії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів. Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка. Успіху не мав”, - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти проводять штурм у районі Попасної.

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