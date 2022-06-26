Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти відкривають "дружній вогонь" один по одному, щоб втекти з України - ОК "Південь"

Дата публікації
Перегляди
731
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти відкривають "дружній вогонь" один по одному, щоб втекти з України - ОК "Південь"

Скриншот з відео

Російські окупанти на Херсонщині стріляють один в одного, щоб швидше втекти до Росії.

Також через дії українських партизан місцеві колаборанти посилюють свою охорону та готуються до втечі в окупований Крим. 

Про це 26 червня повідомляє ОК "Південь". 

"На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових. Місцеві партизани та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам, внаслідок чого ті посилюють охорону, готуються до втечі в Крим", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області спалахнув автомобіль колаборантки Ірини Махньової.

Читайте також:

“У серпні стане легше” – Ігор Нехаєв про те, що віщують нам зорі

“У серпні стане легше” – Ігор Нехаєв про те, що віщують нам зорі
Наступна публікація