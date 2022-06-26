Російські окупанти відкривають "дружній вогонь" один по одному, щоб втекти з України - ОК "Південь"

Російські окупанти відкривають "дружній вогонь" один по одному, щоб втекти з України - ОК "Південь"

Російські окупанти на Херсонщині стріляють один в одного, щоб швидше втекти до Росії.

Також через дії українських партизан місцеві колаборанти посилюють свою охорону та готуються до втечі в окупований Крим.

Про це 26 червня повідомляє ОК "Південь".

"На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових. Місцеві партизани та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам, внаслідок чого ті посилюють охорону, готуються до втечі в Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області спалахнув автомобіль колаборантки Ірини Махньової.

Читайте також: