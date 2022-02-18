Російські окупанти відкривають вогонь з населених пунктів, прикриваючись мирними мешканцями — ООС

Російські найманці сьогодні, 18 лютого, обстріляли 30 населених пунктів на Донбасі.

Станом на 17 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.;

Старогнатівку — чотири рази - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів;

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів;

Піщане - чотири рази - з мінометів калібру 120 мм;

Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм;

Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Світлодарськ - двічі - з мінометів калібру 120 мм;

Луганське - дев’ять разів - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів;

Нью Йорк - тричі - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів;

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів;

Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Гранітне - тричі - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Попасну - з мінометів калібру 120 мм;

Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм;

Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів;

Маріїнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Новогригорівку - двічі - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

Новоолександрівку - двічі – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

Золоте - двічі – з мінометів калібру 120 мм;

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм;

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів;

Щастя - чотири рази- з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Як зазначають в ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців", — йдеться в повідомлення.

Українські військові наголошують, що російські окупанти ведуть артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 18 лютого спрацювала сирена цивільної оборони. Водночас ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" заявили про евакуацію населення окупованих територій до Росії. Усе це на тлі ворожих обстрілів, які за останню добу стали дуже масовими.

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