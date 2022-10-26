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Російські окупанти відводять глибше в оборону елітні підрозділи на Херсонському напрямку

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Російські окупанти відводять глибше в оборону елітні підрозділи на Херсонському напрямку

Фото: Associated Press

ЗСУ розуміють їхні маневри з переформатування.

Російські окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода.

Про це в ефірі телемарафону 26 жовтня повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми розуміємо, що навіть їхні маневри пересування з правого берега на лівий - це не повноцінна евакуація, яку вони влаштовують цивільним, це переформатування. Елітні підрозділи відходять глибше, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода, хто буде стримувати перший натиск", - сказала вона.

Нагадаємо, що останнім часом росіяни почали поширювати фейки про наступ ЗСУ, які нібито мають намір зруйнувати місто. Прикриваючись цими заявами, окупанти змушують людей евакуюватися та створюють картинку, що нібито і самі покидають місто. Проте керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, насправді загарбники завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.

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