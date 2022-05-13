Російські окупанти відводять війська від Харкова: в Інституті вивчення війни пояснили причини

Українські війська контратакують ворога під Харковом та змушують російських окупантів відвести свої сили із регіону.

Контрнаступ ЗСУ під Харковом починає нагадувати успішне витіснення окупантів з-під Києва та північних районів країни.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW вважають, що Росія може відмовитися від плану оточення українських військ на лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве. Натомість окупанти можуть обрати дрібніше оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також аналітики Інституту зазначають, що ЗСУ зламали плани загарбників, які відвели сили у бік Рубіжного та Сєвєродонецька. Однак, експерти не впевнені, що окупанти не спробують повернути втрачені позиції найближчим часом. Швидше за все, найближчими днями російські війська почнуть наземний наступ у районі Сєвєродонецька, вважають у ISW.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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