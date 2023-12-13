Російські окупанти використовують полонених як “живі щити”: відео ганебного “наступу”

У середу, 13 грудня, видання “Радіо Свобода” опублікувало відео, на якому група військових російської окупаційної армії веде наступальні дії, відкриваючи вогонь з-за спин полонених.

Як йдеться у повідомленні, відповідні кадри було знято з українського дрона в околицях Роботиного Запорізької області.

На опублікованому відео видно, що, прикриваючись полоненими, окупанти убезпечують себе від вогню у відповідь під час штурму українських позицій. Коли ж зав’язався бій, росіяни відступили, беззбройних людей послали назад і вистрелили в бік одного з них. Після цього один з ймовірних українскьих рполонених залишився лежати на полі бою. Його подальша доля невідома.

Виданню вдалося встановити, що на цьому напрямку ведуть бойові дії з боку російської окупаційної армії військові 234-го десантно-штурмового полку у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, такі дії російських окупантів є прямим порушенням Женевської конвенції, оскільки полонені повинні перебувати в спеціальних таборах за межами ведення бойових дій та очікувати обміну.

Російські окупанти ведуть наступ під прикриттям полонених

Нагадаємо, російські окупанти не забирають своїх убитих військових, а натомість знімають з них взуття та одяг.

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