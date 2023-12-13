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Російські окупанти використовують полонених як “живі щити”: відео ганебного “наступу”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Російські окупанти використовують полонених як “живі щити”: відео ганебного “наступу”

Російські окупанти ведуть наступ під прикриттям українських полонених / Фото: скриншот з відео

Такі дії є прямим порушенням Женевської конвенції.

У середу, 13 грудня, видання “Радіо Свобода” опублікувало відео, на якому група військових російської окупаційної армії веде наступальні дії, відкриваючи вогонь з-за спин полонених.

Як йдеться у повідомленні, відповідні кадри було знято з українського дрона в околицях Роботиного Запорізької області. 

На опублікованому відео видно, що, прикриваючись полоненими, окупанти убезпечують себе від вогню у відповідь під час штурму українських позицій. Коли ж зав’язався бій, росіяни відступили, беззбройних людей послали назад і вистрелили в бік одного з них. Після цього один з ймовірних українскьих рполонених залишився лежати на полі бою. Його подальша доля невідома.

Виданню вдалося встановити, що на цьому напрямку ведуть бойові дії з боку російської окупаційної армії військові 234-го десантно-штурмового полку у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ. 

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, такі дії російських окупантів є прямим порушенням Женевської конвенції, оскільки полонені повинні перебувати в спеціальних таборах за межами ведення бойових дій та очікувати обміну.

Російські окупанти ведуть наступ під прикриттям полонених

Російські окупанти ведуть наступ під прикриттям полонених

Нагадаємо, російські окупанти не забирають своїх убитих військових, а натомість знімають з них взуття та одяг.

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Дата публікації
Перегляди
2744
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