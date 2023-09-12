Російські окупанти використовують тактику Другої світової війни, поки ЗСУ нищать їх новітніми дронами – Черник

Росіяни повернули до життя тактику Другої світової війни. Станом на кінець весни ЗСУ навчилися винищувати більше артилерії, ніж противник доправляє на фронт.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"Росіяни повернули в життя тактику Другої світової війни: зараз усі бойові дії проходять на полі у класичних шанцях, бліндажах, ровах і тому подібне. І проходити це все, коли ґрунт розмокне, буде направду важко... Танки – це 65-75 тонн... що стосується броньованих бойових машин... від 10 навіть до 30 сягає. Але водночас величезна мережа доріг – ними також техніка може пересуватися", – зазначив полковник Петро Черник.

А головне, про що повідомив військовий аналітик – контрбатарейне протиборство та артилерійські дуелі.

"І найголовніше – контрбатарейне протиборство і артилерійські дуелі нікуди не подінуться. І тут є дещо кращі позиції, тому що станом на кінець весни ми навчилися винищувати більше артилерії, ніж противник доправляє до фронту, котру знімає зі складів... Плюс від кінця весни – масове застосування FPV-дронів… Стратегічна артилерійська дуель буде тривати по всій лінії розмежування, не затихне ні на секунду", – повідомив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали потужного удару по росіянах – відео вибухової хвилі шокує.