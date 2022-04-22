Російські окупанти використовують українських дітей для розвідки - Венедіктова

Російські військові використовують неповнолітніх українців задля розвідки позицій ЗСУ та розповсюдження артилерійських міток.

Наразі вже зафіксовано 8 подібних випадків.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Наразі ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях. На Харківщині 12-річний підліток за допомогою мережі Інтернет та телеграм каналів надсилав інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати за це грошову винагороду. Аналогічний факт був і в Луганській області", – йдеться у повідомленні.

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У Чернігівській області під час окупації одного з сіл неповнолітній місцевий мешканець отримав від росіян завдання проводити розвідку позицій ЗСУ.

"А щоб продемонструвати прихильність та підтримку окупантам пов’язав на руці та нозі червоні пов’язки та робив разом з ними обхід території села. При цьому 16-річний хлопець "наводив" ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю. Також він показував їм, де можна розжитися харчами, тютюном та алкоголем" - написала генпрокурорка.

Наразі підліток затриманий і з ним працюють органи досудового розслідування України. За українським законом відповідальність за такі вчинки дітей несуть їхні батьки.

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 208 дітей, зросла кількість поранених - їх 376.

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