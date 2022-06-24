Російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема дітей - розвідка

Російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема дітей.

Вивозять їх завдяки захопленим базам даних наших громадян, а також за допомогою колаборантів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Викрадають окупанти як дорослих родичів, так і дітей.

“Нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця. Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних. Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання”, - розповіли в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що у ДСНС дали невтішний прогноз щодо розмінування всіх територій України.

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