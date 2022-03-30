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Російські окупанти викрали вже пів сотні українських посадовців, активістів, журналістів, священників

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Російські окупанти викрали вже пів сотні українських посадовців, активістів, журналістів, священників

Фото: zmina.info

Акція на підтримку викрадених українців відбулася у Львові.

У Львові відбулась акція на підтримку українців, яких російські окупанти викрали просто з вулиці чи дому і таємно ув’язнили.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За даними центру права людини "Zmina", таких людей щонайменше пів сотні. Це - громадські активісти, журналісти, представники органів місцевого самоврядування та релігійні діячі. Їхні світлини спроєктували на стіну будівлі у Львові, щоби показати - про них знають, пам’ятають і вимагають негайно відпустити. Організатори просять усіх відомих людей доєднатися до акції - публікувати фото викрадених у соцмережах із хештегом TheTaken та вимагати їхнього звільнення.

"Насильницькі викрадення насамперед відбуваються в Запорізькій, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ми сподіваємося привернути увагу до воєнних злочинів Російської Федерації, які вона здійснює на території України і ми сподіваємося, що цих людей, яких було незаконно затримано і вони зараз утримуються в якихось підвалах, що їх випустять", - сказала організаторка акції Анастасія Москвичова.

У Львові відбулась акція на підтримку викрадених росіянами українців

У Львові відбулась акція на підтримку викрадених росіянами українців

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