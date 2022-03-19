Російські окупанти викрали журналістку hromadske: розпочато кримінальну справу

Журналістка кілька днів не виходила на зв'язок.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження через викрадення російськими окупантами журналістки hromadske.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 15 березня 2022 року представники ФСБ та збройних сил країни-агресора викрали у місті Бердянськ журналістку hromadske. Вона готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Наразі її місцеперебування не відомо.

Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

До слова, hromadske повідомляло, що йдеться про журналістку Вікторію Рощину. З нею не можуть вийти на зв'язок від 12 березня. У медіа наголосили: було докладено всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це виявилось безрезультатно.

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