Для того, щоб поховати двох загарбників, необхідно заплатити 200 тисяч рублів.

Російські окупанти вимушені ховати своїх "товаришів" власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого.

Про це свідчить чергова перехоплена телефонна розмова окупантів, повідомляє СБУ 24 березня.

Так, один з російських військових повідомив, що для того, щоб поховати двох загарбників, необхідно заплатити 200 тисяч рублів, а у них "таких грошей немає".

При цьому говорять, що "спецоперація РФ в Україні кінчено організована" і все керівництво в них таке ж.

"Так воювати я їб*в. Просто йдеш, як м'ясо, а ті не дають нічого зробити. Керівництво кінчене. Я взагалі не знаю, навіщо було починати цю спецоперацію", – йдеться у телефонній розмові.

Через те, що керівництво "повісило" на них поховання убитих загарбників, вони навіть готові бунтувати: "Вони на себе не беруть відповідальності. Те, що пацанів розірвало, їм пох*й".

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