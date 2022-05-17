Російські окупанти випустили п'ять ракет по Охтирці: є поранені та руйнування (фото)

Російські окупанти випустили п'ять ракет по Охтирці: є поранені та руйнування (фото)

Вранці 17 травня російські окупанти завдали ракетний удар по Охтирці - п'ять ворожих ракет прилетіли по цивільних об'єктах.

Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", - написав він.

Голова області додав, що постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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