Російські окупанти виселяють людей з гуртожитків в Олешках на Херсонщині

Російські окупанти виселяють людей з гуртожитків в Олешках на Херсонщині

Місто зайняли російські військові.

В профтехучилищі в Олешках на Херсонщині заселилось близько 500 російських військових, вони виселяють людей з гуртожитків.

Про це у відеозверненні на сторінці у Facebook повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

Також читайте Поблизу міста Олешки Херсонської області у боротьбі з окупантами загинув військовий

"Мікрорайон "Аметист" тепер заселений повністю російськими військовими. Зранку казначейство припинило пропускати фінанси. Виникла проблема з зарплатами працівникам наших комунальних підприємств. Але це питання має бути вирішене через день-два. Є розуміння як його вирішити", - говорить Євген Рищук.

Раніше стало відомо, що до міста Олешки зайшли російські війська.

Читайте також: