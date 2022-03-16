Російські окупанти вивозять награбоване з Чорнобиля: що відбувається в місті

Людей окупанти не чіпають.
У Чорнобилі Київської області російські окупанти пограбували офіси підприємств та вивозять усе - від спецодягу до комп'ютерів.
Про це 16 березня повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.
За його словами, автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено.
"Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", - написав він.
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