Російські окупанти вивозять награбоване з Чорнобиля: що відбувається в місті

Російські окупанти вивозять награбоване з Чорнобиля: що відбувається в місті

Людей окупанти не чіпають.

У Чорнобилі Київської області російські окупанти пограбували офіси підприємств та вивозять усе - від спецодягу до комп'ютерів.

Про це 16 березня повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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За його словами, автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено.

"Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей", - написав він.

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