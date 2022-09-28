Російські окупанти визнали, що вони завжди розміщуються у житлових кварталах, бо це "безпечно"

Російські окупанти визнали, що вони завжди розміщуються серед житлових кварталів, наражаючи цивільних на небезпеку.

Окупант Сергій Завдовєєв “Француз” у коментарі своїм же пропагандистам заявляє, що якщо вони заходять у місто, то розміщуються серед цивільних, мовляв так "безпечніше".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко заявив, що на офіційному рівні окупаційна армія спростовує те, що вони розміщуються у житлових кварталах, мовляв, щоб не нашкодити цивільним. Проте брехню свого ж Міноборони спростував окупант Завдовєєв, який заявив, що у містах немає військової інфраструктури, а тому вони розміщуються серед житлових кварталів.

"Мабуть, всі чули нескінченний потік брехні, що українські військові розміщуються в житлових кварталах. А от наче російські війська - ніколи. Але раптом пропаганда виклала відео з Ізюму, де російський бойовик Сергій Завдовєєв “Француз” розповідає, що вони завжди розміщуються серед житлових кварталів", - написав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, полонені рашисти перефарбували в'їздний знак Куп'янська назад у синьо-жовті кольори.

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