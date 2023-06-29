Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон: загинуло двоє людей (фото / відео)

Після влучення загорівся один з приватних будинків.

Російські окупанти 29 червня вчергове обстріляли Херсон. Під удар потрапив один з мікрорайонів міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, один з російських снарядів влучив в приватну господарчу споруду - там після цього виникла пожежа. На місці події внаслідок атаки загинуло дві жінки та травмовано двох чоловіків. Майже три години рятувальники ліквідовували пожежу, площею 200 “квадратів”.

“Також виникла пожежа в житловому будинку - горів дах двоповерхової будівлі. Пожежу вдалось швидко ліквідувати на площі 100 кв.м. Загиблих та травмованих не виявлено”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що "Вагнер" більше не братиме участі у бойових діях в Україні.

Читайте також: