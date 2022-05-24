Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області

Російські військові надвечір 24 травня знову обстріляли прикордоння Сумської області. Наразі про постраждалих чи руйнування не повідомлялося.

Так, спостерігачі зафіксували сім вибухів (приходи) з території Росії в напрямку населеного пункту Бояро-Лежачі.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Ймовірно, це були мінометні обстріли.

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Окрім того, вісім вибухів було зафіксовано в районі населеного пункту Товстодубове.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – повідомили в ОК "Північ".

Нагадаємо, як повідомили в МВС України 24 травня, російські окупанти намагаються відволікати увагу від Донбасу, сковувати досить великі українські контингенти, зокрема, в Сумській, Чернігівській та Київській областях, бо у Білорусі почалися маневри.

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