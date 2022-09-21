Російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Дніпропетровщині: є руйнування

Російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Дніпропетровщині.
Окупанти 21 вересня завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. “Приліт” зафіксували в Синельниківському районі.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.
Пообіді завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування. На місці працюють рятувальники та аварійні служби - ліквідують наслідки атак. Попередньо, люди не постраждали”, - розповів Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що Буданов та Єрмак обговорили з членами Конгресу США допомогу Україні у війні.
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