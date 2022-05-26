Російські окупанти вкрали у Маріуполі унікальне медобладнання - радник мера міста

Російські окупанти вкрали в маріупольській лікарні унікальне обладнання та вивезли його до тимчасово окупованого Донецька.
Це обладнання нове і було придбане містом у 2021 році.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Донецьк у хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкраденого з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анестезії. Обладнання унікальне і було придбано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень", - зазначає він.
За словами Андрющенка, воно було в подарунковій обгортці путінської партії "Єдина Росія".
"Що тут скажеш – Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - додав радник мера заблокованого росіянами міста.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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