Російські окупанти вкрали у Маріуполі унікальне медобладнання - радник мера міста

Російські окупанти вкрали в маріупольській лікарні унікальне обладнання та вивезли його до тимчасово окупованого Донецька.

Це обладнання нове і було придбане містом у 2021 році.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Донецьк у хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкраденого з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анестезії. Обладнання унікальне і було придбано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень", - зазначає він.

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За словами Андрющенка, воно було в подарунковій обгортці путінської партії "Єдина Росія".

"Що тут скажеш – Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - додав радник мера заблокованого росіянами міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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