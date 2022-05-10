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Російські окупанти вкрали у Мелітополі колекцію скіфського золота - прокуратура

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Російські окупанти вкрали у Мелітополі колекцію скіфського золота - прокуратура

Фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти із тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області вкрали колекцію скіфського золота.

Також РФ вивезла з музею інші експонати, які там зберігались. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

"У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя", - йдеться у повідомленні. 

За фактом викрадення музейних експонатів прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 438 КК України. 

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Нагадаємо, росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці. Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. 

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