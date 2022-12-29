Російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та ушкодження

Російські агресори атакували передмістя Запоріжжя вночі на 29 грудня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Кляті рашисти знову цинічно атакували передмістя Запоріжжя”, – написав він.

Повідомляється, що окупанти завдали ударів по двом селам біля Запоріжжя.

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та ушкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області ввечері, 28 грудня, ЗСУ збили п'ять іранських дронів Shahed-136.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері, 28 грудня, вдалося збити багато іранських дронів Shahed-136 над територією області.

Зеленський за 28 грудня: день підсумків цього року, планів на наступний

Читайте також: