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Російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя

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Російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя

Фото: Associated Press

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та ушкодження

Російські агресори атакували передмістя Запоріжжя вночі на 29 грудня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Кляті рашисти знову цинічно атакували передмістя Запоріжжя”, – написав він.

Повідомляється, що окупанти завдали ударів по двом селам біля Запоріжжя.

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та ушкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області ввечері, 28 грудня, ЗСУ збили п'ять іранських дронів Shahed-136.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері, 28 грудня, вдалося збити багато іранських дронів Shahed-136 над територією області.

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