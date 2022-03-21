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Російські окупанти вперше обстріляли Житомирщину з реактивної артилерії: є загиблі

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Російські окупанти вперше обстріляли Житомирщину з реактивної артилерії: є загиблі

Україна дає відсіч військам Росії, яка обстрілює і знищує ключові об'єкти інфраструктури.

У Житомирській області російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли кілька сіл. Через це загинули люди. 

Про це повідомив голова Житомирської ВЦА Віталій Бунечко. 

Голова ВЦА зазначив, що за минулу добу ворог гатив по селах Народицької громади з реактивної артилерії.

"На жаль констатуємо, що маємо загиблих та постраждалих. У с. Селець, Житомирської області загинуло 3 військових та 1 цивільний. Проте, ми тримаємо оборону та й далі будемо знищувати окупанта на українській землі", - наголосив Бунечко. 

Як зазначається, Україна дає відсіч військам Росії, яка обстрілює і знищує ключові об'єкти інфраструктури, влучають у житлові будинки.

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