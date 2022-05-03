Російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю

Російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю

Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.

Російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпатській області.

Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.

Ворожий снаряд влучив у об'єкт інфраструктури в гірському районі Закарпаття. На місці вже працюють рятувальники, а місцевих просять не поширювати фото та відео.

Фото: Закарпаття онлайн

"Приліт ракети у об'єкт в гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв. Просимо всіх не знімати відео та фото на місці подій", - йдеться в повідомленні.

Фото: Закарпаття онлайн

Фото: Закарпаття онлайн

За словами місцевих мешканців, у деяких районах області зникло світло.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, ворог обстріляв ракетами Львівську область. За словами місцевих мешканців, вибухів було кілька.

Також окупанти завдали ракетного удару по Кіровоградській області.

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