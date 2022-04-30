Російські окупанти встановили пам’ятник Леніну у Новій Каховці (фото)

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, на центральній площі, військові РФ встановили пам'ятник Володимиру Леніну.

Загарбники сьогодні, 30 квітня, встановили пам'ятник революціонеру.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.

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"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніну у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0", - написав він.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Генічеську (Херсонська область) військові РФ встановили пам'ятник Леніну.

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Тим часом в окупованій Каховці так звана "влада", яку призначили військові РФ, планує масштабно відзначити 9 травня. За планами так званого "керівника" міста Павла Філіпчука, у місті відбудеться парад, мітинг, пригощатимуть кашею. Він також обіцяє появу безсмертного полку. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.

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Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

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