Російські окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину (фото)

Загарбники знову гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Росіяни знову тероризували Нікопольський район "Градами" й важкою артилерією.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

"Ніч суцільних обстрілів. Окупанти дев'ять разів ударили по Нікопольщині. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Понiвеченi 20 приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей", – йдеться в повідомленні.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 2 грудня обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Вони атакували Марганецьку громаду та Нікополь.

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