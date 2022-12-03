Російські окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину (фото)

Загарбники знову гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Росіяни знову тероризували Нікопольський район "Градами" й важкою артилерією.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.
"Ніч суцільних обстрілів. Окупанти дев'ять разів ударили по Нікопольщині. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені. Понiвеченi 20 приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей", – йдеться в повідомленні.
У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.
Нагадаємо, окупанти у ніч проти 2 грудня обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині. Вони атакували Марганецьку громаду та Нікополь.
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