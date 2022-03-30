Російські окупанти всю ніч обстрілювали Луганщину: з-під завалів та полум’я врятовано шістьох жителів 

Через розривання снарядів спалахує суха трава.

Протягом ночі армія Російської Федерації завдавала вогневих ударів по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Золотому, що в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів шістьох жителів Кремінної і Рубіжного. Крім того, співробітники ДСНС вчасно ліквідували пожежі та розібрали завали.

Через ворожі обстріли займання сталися у житлових будинках Сєвєродонецька та Кремінної, а також у двох магазинах в Сєвєродонецьку та Рубіжному. У декількох районах зруйновані гаражні комплекси.

Гайдай наголосив, що з початком потепління після розірвання снарядів займаються ліси і трава. За минулу ніч пожежі виникли у Кремінній (1,5 га), Царівці (0,5 га), Айдар-Миколаївці (0,5 га), Золотому-1 (0,5 га) та Лисичанську.

Протягом минулої доби українські військові відбили чотири атаки російських окупантів. Знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату.

Як повідомлялося, росіяни перекидають до України військових з невизнаних Абхазії і Південної Осетії. За наявною інформацією, збройні сили РФ мають проблеми з комплектуванням. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною почали подавати рапорти із проханням розірвати контракт.

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