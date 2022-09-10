Російські окупанти втікали з Балаклії до Луганська пішки — перехоплення

Російські окупанти тікали пішли з Балаклії Харківської області, яку нещодавно звільнили українські захисники.

Про це йдеться у перехопленій розмові окупанта, повідомляє ГУР.

На питання жінки, яка в них ситуація, він відповідає: "На чемоданах сидим". Вона уточнюючи, запитує, чи відправлятимуть їх кудись.

"Нет, будем отступать, наверное. Убегать. 202-й полк под Балаклеей был — отошли в Луганск, отправили, вывезли. Половина в плен попали", — каже загарбник.

Далі співрозмовниця окупанта запитує, чи везтимуть машиною.

"Та на какой машине? Пешком пойдем! Те в Балаклее пешком отступали до Луганска, шли своим ходом. Кто тебя повезет еще? Тут все побегут", — відповів російський військовий.

Крім того, він розповів жінці, що в них немає бронежилетів і спорядження, а каски 45-х років.

Нагадаємо, командування Сухопутних військ Збройних сил підняло український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області.

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