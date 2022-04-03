Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Російські окупанти втратили 18 тисяч особового складу від початку війни – Генштаб

Російські окупанти втратили 18 тисяч особового складу від початку війни – Генштаб

Дата публікації
Перегляди
1110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти втратили 18 тисяч особового складу від початку війни – Генштаб

Державна прикордонна служба України

Також російські війська втратили 1830 бойових броньованих машин.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загарбники понесли чимало втрат.

Так, станом від 24 лютого до 3 квітня російські окупанти втратили 18 тисяч особового складу. Про це повідомляє пресслужба Генеральний штаб ЗСУ. Також російські війська втратили 1830 бойових броньованих машин, 325 одиниць артилерійських систем, 54 одиниці засобів ППО.

Загалом бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

© ТСН.ua
ТСН.ua

Наразі дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також:

Наступна публікація