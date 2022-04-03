Російські окупанти втратили 18 тисяч особового складу від початку війни – Генштаб

Також російські війська втратили 1830 бойових броньованих машин.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загарбники понесли чимало втрат.

Так, станом від 24 лютого до 3 квітня російські окупанти втратили 18 тисяч особового складу. Про це повідомляє пресслужба Генеральний штаб ЗСУ. Також російські війська втратили 1830 бойових броньованих машин, 325 одиниць артилерійських систем, 54 одиниці засобів ППО.

Загалом бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

ТСН.ua

Наразі дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також: