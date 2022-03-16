Російські окупанти втратили до 40% своїх наступальних підрозділів: нічне зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти втратили до 40% своїх наступальних підрозділів: нічне зведення Генштабу ЗСУ

Було знищено сім російських гелікоптерів.

Станом на 15 березня російські окупанти вже втратили (були повністю знищені чи втратили боєздатність) до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Завершується двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває наступальна операція проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас, окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що "ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території Російської Федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України".

Волинський напрямок

Дії російських окупантів змін не зазнали. Україна посилює кордон із Білоруссю.

Білорусь перекинула поближче до кордону підрозділи 120-ї окремої мотострілецької бригади (Мінськ) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

Поліський напрямок

Росіяни зазнали втрат, не проводили активних наступальних дій.

У порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти здійснюють хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України.

Російські військовослужбовці здійснювали перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів.

Внаслідок ефективних дій ЗСУ ворог зазнає значні втрати в живій силі та техниці, наголосили в Генштабі.

Сіверський напрямок

Протягом дня російські окупанти проводили розвідку. На цьому напрямку вони мають проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.

Слобожанський напрямок

Російські окупанти намагаються посилити наявне угруповання завдяки зосередженню резервів поблизу держкордону, хочуть перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм Харківської області. Але успіхів це не дає.

Донецький напрямок

Росіяни хотіли просунутися на напрямках до Рубіжного, Сєверодонецька та Лисичанська. Але спроба була невдалою. Окупанти зазнали значних втрат та були змушені відступати у вихідне положення.

Біля Попасної окупанти намагаються утримати зайняте положення. А в районі Авдіївки вони не мають успіху.

Найгіршою залишається ситуація в Маріуполі. Там російські окупанти блокують місто на західній і східній околицях міста. Росіяни мають значні втрати, тож змушені ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Південнобузький напрямок

Росіяни утримують зайняті рубежі, удосконалюють інженерне обладнання наявних позицій.

Продовжують наступати на Кривий Ріг.

Біля Чорнобаївки українська оборона знищила сім ворожих бойових гелікоптерів.

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ТСН.ua

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