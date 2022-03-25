Російські окупанти взяли у заручники 14 міських голів: Верещук розповіла, чи можливий їхній обмін

Україна та РФ нещодавно провели перший повноцінний обмін військовополоненими.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що російські окупанти в Україні взяли в полон 14 міських голів.

Про це вона заявила 25 березня під час телемарафону.

За її словами, наразі на міжнародному рівні вирішується питання щодо їхнього обміну, оскільки у Росії заявили, що готові на обмін лише за умов паритетності.

"Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і в мене логічне питання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 в заручниках Росії? Наразі вирішуємо це питання на міжнародному рівні", - сказала Верещук.

Варто зазначити, що днями відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. До України повернулися десять воїнів Збройних сил. Їх обміняли на стількох же російських солдатів, затриманих у ході наступу на наші території. Окрім цього із полону вдалося витягнути 19 українських цивільних моряків - це екіпаж рятувального судна "Сапфір", яке було захоплено ворогом під час спроби евакуювати наших військових із острова Зміїний, у перший день війни. Повернути їх вдалося в обмін на 11 російських цивільних моряків.

Раніше на дев'ятьох російських військових-строковиків вдалося обміняти мера Мелітополя Івана Федорова, якого окупанти викрали 11 березня. Він провів у полоні шість днів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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