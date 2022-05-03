Російські окупанти взяли в полон голову Чорнобаївки та його заступника

Російські окупанти взяли в полон голову Чорнобаївки та його заступника

У Херсонській області російські окупанти 2 травня захопили в полон голову Чорнобаївської сільської ради Ігоря Дудара та його заступника.

Зараз українська влада робить усе можливе для повернення з полону викрадених посадовців.

Про це заявила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Запоріжжі 3 травня, повідомляє 24 канал.

Міністерка наголосила, що про голову Чорнобаївки та його заступника ніхто не забуде.

"Вчора в полон взяли голову Чорнобаївки і його заступника. Наша влада буде пробувати його визволяти і не залишить", – сказала Верещук.

Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.

Як зараз живуть люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Читайте також: