Російські окупанти взяли в полон голову Чорнобаївки та його заступника

У Херсонській області російські окупанти 2 травня захопили в полон голову Чорнобаївської сільської ради Ігоря Дудара та його заступника.
Зараз українська влада робить усе можливе для повернення з полону викрадених посадовців.
Про це заявила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Запоріжжі 3 травня, повідомляє 24 канал.
Міністерка наголосила, що про голову Чорнобаївки та його заступника ніхто не забуде.
"Вчора в полон взяли голову Чорнобаївки і його заступника. Наша влада буде пробувати його визволяти і не залишить", – сказала Верещук.
Нагадаємо, 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі.
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