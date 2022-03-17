Загарбники викликали Терещенка на робоче місце і забрали до райвідділу поліції, повідомив голова області.

Російські окупанти взяли в полон голову Великобурлуцької громади Харківської області Віктора Терещенка, викравши його з власного робочого місця.

Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов.

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"Російські окупанти розуміють, що вони програли війну на Харківщині. Їм Харків не взяти. І вони продовжують свій терор проти мирного населення, зокрема проти голів територіальних громад Харківщини. Сьогодні до нас надійшло повідомлення, що вони викрали зі свого робочого безпосередньо кабінету Віктора Миколайовича Терещенка ­– голову Великобурлуцької територіальної громади", – розповів Синєгубов.

"Вони викликали його на робоче місце і потім під цим приводом забрали до місцевого райвідділу поліції, за нашою інформацією. І наразі тримають його там, не відпускають. Я переконаний, що місцеві мешканці це засуджують. Ми робитимемо все те, щоб найближчим часом Віктора Миколайовича було звільнено і звільнені наші тимчасово окуповані території", – додав голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, радник голови ОП також повідомляв, що російські військові зможуть вести активні бойові дії в України впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.