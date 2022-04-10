Російські окупанти йдуть вбивати українців, щоб вкрасти золото та авто: СБУ перехопила розмову нелюдів

Росіяни не соромляться говорити, що вони вбивають людей, щоб їх пограбувати.
Російські окупанти їдуть вбивати українців, щоб вкрасти золото та автомобілі. Нелюди відверто розповідають про свої злочини.
Про це повідомляє СБУ, яка перехопила розмову загарбників.
Друг окупанта цікавиться, чи можна вбивати українців, щоб вкрасти у них золото чи автомобілі. На це російський вбивця зізнається, що "друга армія світу" вже розікрала ювелірні магазини та автосалони. Окупант радіє, що вбивцям вдалось вкрасти нові автомобілі на українських номерах.
"Рашист щиро радіє награбованому, товариш заздрить, але підкреслює – той привезе крадене добро додому, лише якщо виживе. Путінський вояка каже, що думає про самостріл і боїться смерті – вона прямо уві сні до нього приходить", - повідомляє СБУ.
Нагадаємо, у "Луганській народній республіці" не залишилося чоловіків, а деякі ховаються, аби їх не забрали на війну.
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