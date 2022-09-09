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Російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину

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Російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину

Окупанти вкотре вдарили по Нікопольському району.

Російська армія у ніч проти 9 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті ворожої атаки понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація про руйнування уточнюється

"У інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, після поразки на фронті росіяни масовано обстріляли Харків та Чугуївщину: є загибла. 

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