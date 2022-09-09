Російські окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину

Окупанти вкотре вдарили по Нікопольському району.
Російська армія у ніч проти 9 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. Люди не постраждали.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті ворожої атаки понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація про руйнування уточнюється.
"У інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
Нагадаємо, після поразки на фронті росіяни масовано обстріляли Харків та Чугуївщину: є загибла.
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