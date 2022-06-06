Російські окупанти з артилерії обстріляли Криворізький район: пошкоджено близько 10 житлових будинків (фото)

Російські окупанти з артилерії обстріляли Криворізький район: пошкоджено близько 10 житлових будинків (фото)

В Дніпропетровській області правоохоронці розслідують обставини обстрілу Криворізького району.

Окупанти з артилерії обстріляли населені пункти Мала та Велика Костромка.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, удар з артилерії військові злочинці РФ завдали 5 червня. Внаслідок чого пошкоджено близько 10 житлових будинків та селищну бібліотеку.

“Цивільне населення внаслідок обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що ЗСУ на Слов'янському напрямку відкинули російських окупантів.

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