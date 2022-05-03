Російські окупанти з артилерії обстріляли селище у Попаснянській громаді: є руйнування будинків

Російські окупанти з артилерії обстріляли селище у Попаснянській громаді: є руйнування будинків

Російські окупанти 3 травня з артилерії обстріляли Врубівку, що у Попаснянській громаді.

Внаслідок ворожого обстрілу у селищі зруйновані два будинки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сьогодні вдень російська артилерія відкрила вогонь по Врубівці, що у Попаснянській громаді.

"Зруйновані два будинки. Попередньо - без жертв. За нашою інформацією, під час обстрілу люди в поминальний день вирішили відвідати кладовище. Це їх і врятувало", - сказав очільник області.

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Варто зазначити, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ було відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п'ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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