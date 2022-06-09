Російські окупанти з "Градів" обстріляли ЖК Арама Арзуманяна у Києві

Відомий український актор та гуморист Арам Арзуманян розповів, як його змінила війна.

За словами Арама Арзуманяна повномасштабна війна РФ проти України кардинально змінила його світогляд.

Зараз, каже гуморист, він став "щирим українським націоналістом". Арзуманян перейшов на українську мову, про що розповів "Зірковому шляху".

Актор поділився, що його дружина та двоє маленьких дітей перебувають у відносній безпеці. Вони та інші родичі артиста наразі перебувають у Києві. На початок вторгнення Росії до України Арзуманян з родиною був у столиці. За два тижні дружина з дітьми поїхала до Львова. Арам не приховує, що вони розглядали варіант, аби дружина з дітьми поїхала за кордон, але без чоловіка вона не захотіла.

Арам Арзуманян з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/aram_dad

Сам же Арзуманян пригадує, що перебував у своєму ЖК і ходив з сусідами, патрулював вулиці. Арзуманян пригадує, що найнебезпечніший момент, який стався з ним під час війни, був під час обстрілу "Градами" його ЖК:

"Це коли прилетіло в наш ЖК. Ото було дуже страшно. Цей звук такий, вибух. Я не розуміюсь в тому, але хлопці, військові, сказали, що то був "Град", - пригадав актор.

На щастя, з квартиртою актора все гаразд. Постраждали вікна у під'їзді, які хвилею повибивало.

Окрім того, Арам Арзуманян зізнався, що обірвав зв'язки зісвоїми родичами і друзями у Росії:

"Були. І родичі були. Але саме були. Як і всі, намагався пояснювати, кажу, що прилітає, до нас прилітає, ґвалтують дівчат, дітей. Ніхто не вірить. Навіть родичі. Вони вірять своїй пропаганді", прокоментував Арзуманян.

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