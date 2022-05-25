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Російські окупанти з літака ракетами обстріляли Шосткинський район - голова Сумської ОВА

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Російські окупанти з літака ракетами обстріляли Шосткинський район - голова Сумської ОВА

Фото: Держприкордонслужба України

Російські окупанти з літака завдали ракетних ударів по Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"24 травня близько 17 години ворог зі своєї території відкрив вогонь по Есманській та Новослобідській громадах. Близько 20-ї вечора російський літак завдав ракетних ударів по території Шалигінської громади (Шосткинський район)" - зазначив він.

За словами Живицького, втрат в обох випадках немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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