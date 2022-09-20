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Російські окупанти з танків, мінометів та артилерії обстріляли Україну - Генштаб

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Російські окупанти з танків, мінометів та артилерії обстріляли Україну - Генштаб

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують масштабні обстріли України.

Загарбники на різних напрямках з мінометів, артилерії та танків обстрілюють населені пункти України

Про це 20 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

Противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ та Кам’янка;
  • на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;
  • на Запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів.  Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Нагадаємо, Білогорівку військові звільнили і "розжилися" трофеями і полоненими.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
959
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