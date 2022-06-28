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Російські окупанти за добу понад 40 разів обстріляли територію Сумської області

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Російські окупанти за добу понад 40 разів обстріляли територію Сумської області

Фото: Associated Press

Внаслідок ворожих обстрілів із артилерії у Краснопільській громаді поранено одну людину.

Упродовж минулої доби, 27 червня, російські війська понад 40 разів обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 

За його словами, вогонь окупанти вели із артилерії.

"З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 прильотів по Краснопільській громаді, одна людина поранена. Після 22:00 ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, упродовж доби, 27 червня, українські захисники на південному фронті знищили склад боєприпасів, декілька одиниць ворожої техніки та майже два десятки окупантів.

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