Російські окупанти за добу вбили у Миколаївській області одну людину, ще п'ять отримали поранення

Російські окупанти за добу вбили у Миколаївській області одну людину, ще п'ять отримали поранення

На Миколаївщині за добу в результаті обстрілів російських окупантів вбито одну людину, поранено п'ятьох.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації у зведенні станом на 8:00.

"Учора по обіді Миколаївська область та обласний центр було обстріляно. Зокрема, у Вознесенському районі було завдано ракетного удару по об'єкту інфраструктури. Вдень та вночі були прильоти та обстріли за межами селища Березнегувате. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також окупантами було здійснено обстріл житлових кварталів одного із районів Миколаєва. Пожежі, що виникли, були ліквідовані. Окрім того, внаслідок ракетного обстрілу відбулося загоряння Галицинівського лісу, пожежу також ліквідували. Сьогодні вночі знову завдано ракетного удару по віддаленому району обласного центру.

Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини - 5 поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються, додали в адміністрації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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