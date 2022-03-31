Російські окупанти за місяць війни в Україні пошкодили 117 лікарень та обстріляли 65 "швидких" - Ляшко

Від початку військової агресії РФ вбито 6 медичних працівників, ще 18 були поранені.
Російські окупанти під час воєнних дій проти України пошкодили 261 заклад охорони здоров'я, 13 лікарень відновленню не підлягають.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"З тих регіонів, звідки ми можемо отримати такі дані - 261 заклад охорони здоров'я пошкоджено. До цього числа відносять як лікарні багатопрофільні, так і амбулаторії сімейної медицини. Зокрема 13 лікарень знищені повністю - вони вже відновленню не підлягають, буде нове будівництво", - повідомив Ляшко та додав, що також були обстріляні і виведені з ладу 65 автомобілів екстреної медичної допомоги.
Очільник МОЗ також повідомив про втрати серед медиків: від початку війни в Україні вбито 6 медичних працівників, ще 18 були поранені.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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