Російські окупанти заблокували евакуаційну колону із людьми, які тікають з Маріуполя - Денісова

Російські окупанти заблокували евакуаційну колону із людьми, які тікають з Маріуполя - Денісова

Окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні.

Поблизу Василівки Запорізької області росіяни заблокували проїзд та створили багатокілометровий затор з автомобілів біженців із Маріуполя.

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Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У колоні евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. В черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та продуктів харчування.

"Російські окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони. Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом кримінального суду. Закликаю міжнародну спільноту, держави й міжнародні організації, негайно засудити грубе порушення Росією пересування гуманітарних коридорів", - зазначила омбудсменка.

Денісова також додала, що є домовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доправлення людям, які опинилися у заторі продуктів харчування вода та ліки.

"Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони. Тримайтеся! Україна своїх не залишає!", - наголосила Денісова.

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