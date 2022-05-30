Російські окупанти заблокували в українських портах 84 судна і 450 моряків

Російські окупанти заблокували в українських портах 84 судна і 450 моряків

У полоні російських окупантів фактично 450 моряків. Вони перебувають в морських портах України на 84 заблокованих суднах.

Про це повідомив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко.

За його словами, цю статистику Україні надала Організація об’єднаних націй.

“Це судна з усього світу, які плавають під прапорами інших держав, але вони на системній основі заходять до морських портів України. Те, що відбувається зараз - це не тільки геноцид Росії проти України, а також держав Африки та Азії, які є основними споживачами сільськогосподарської продукції. Тобто це криза, яка має світовий та глобальний підтекст”, - наголосив Богдан Устименко.

Він також додав, що з початку бойових дій в нашій країні на межі голоду опинилися 18 млн осіб. Це трапилось внаслідок непоставок сільськогосподарської продукції: зерна, соняшникової олії та кукурудзи.

“В Україні заблоковані шість млн тонн зерна та 14 млн тонн кукурудзи”, - підкреслив директор Українського інституту морського права і безпеки.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали селищного голову та депутата.

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